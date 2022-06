Roma, Kane: “Abraham un grande giocatore. È bello avere della concorrenza”

Il centravanti inglese ha commentato la stagione del numero 9 giallorosso: "Ha avuto una stagione fantastica a livello di club. Ogni volta che viene qui lavora sodo"

Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato ai microfoni di TalkSport della competizione nata con Tammy Abraham per il posto da titolare come centravanti della nazionale inglese: "Penso che Tammy sia un grande giocatore. Ha avuto una stagione fantastica a livello di club, sta ancora imparando e ha esperienza da acquisire ma ogni volta che viene qui lavora sodo e si allena sodo".Kane ha poi proseguito: " Vuole impressionare l'allenatore, vuole segnare gol e ovviamente è bello avere concorrenza in ogni posizione e in Premier League abbiamo dei grandi attaccanti inglesi che segnano regolarmente. Tammy lo sta facendo anche per la Roma, quindi è un grande giocatore e sono sicuro che vorrà continuare a migliorare, continuare a lavorare sodo ed è quello che proverà a fare in questo campo e tornare anche a livello di club.”