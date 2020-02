Roma, Kalinic e Zappacosta in visita ai reparti pediatrici del Policlinico Gemelli – FOTO

Continua l’appuntamento con il Toys Day che la Roma ha in collaborazione con i reparti pediatrici degli ospedali della Capitale. Come riporta il sito del club, doppio incontro oggi per i tesserati giallorossi. In mattinata, infatti, Betty Bavagnoli, Manuela Coluccini e Annamaria Serturini hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta di Zappacosta e Kalinic che si sono recati presso i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e il centro Nemo Pediatrico della struttura.