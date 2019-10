Roma, Kalinic e Kluivert in coro sui social: “Pronti per domani” – FOTO

La Roma con il ‘Fattore K’. Domani infatti, nella sfida con il Wolfsberger, per i giallorossi potrebbero scendere in campo sia Kluivert sia con Kalinic. Sicuramente il croato avrà una maglia da titolare, come ammesso da Fonseca in conferenza, con l’olandese che è quasi sicuro del posto vista l’indisponibilità di Mkhitaryan. Entrambi hanno dato la carica all’ambiente con un post sui social. “Il branco è pronto per domani“, ha scritto l’esterno ex Ajax su Instagram, mentre l’attaccante ha commentato su Twitter la sfida con gli austriaci così: “Pronti per un altra notte di Europa League“.