Roma-Juventus, tre fasi di vendita dei biglietti: ecco le info utili per i tifosi

Prima fase: per gli abbonati Plus

Saranno tre le fasi di vendita dei biglietti di Roma-Juventus, in programma il 5 marzo 2023. La prima è stata riservata agli abbonati Plus. Ecco tutte le informazioni utili per i tifosi giallorossi, riportate sul sito ufficiale del club.

Risparmia con il Pack: Roma-Juve è a 40 euro

Prima ancora di illustrare le tre fasi di vendita, c'è una premessa importante da fare su Roma-Juventus. La supersfida rientra infatti nel Pack che include anche il match con il Sassuolo! Bastano 79 euro per risparmiare sul prezzo del singolo biglietto di Roma-Juventus, assicurandosi allo stesso tempo anche un posto per Roma-Sassuolo. Impossibile pagare meno per un match contro i bianconeri.

Prima fase: per gli abbonati Plus — Scattata il 14 dicembre, la fase di vendita di Roma-Juventus dedicata agli abbonati Plus si concluderà alle ore 11:59 di lunedì 16 gennaio. In questa fascia temporale, gli abbonati Plus possono usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online è sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato Plus può comprare al massimo due biglietti in un’unica transazione.

Seconda fase: per gli abbonati Plus e Classic — A partire dalle ore 12 di lunedì 16 gennaio, e fino alle ore 11:59 di martedì 24 gennaio, tutti gli abbonati Classic potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Sarà un prezzo differente rispetto a quello previsto nella 1a fase per gli abbonati Plus, che però anche in questa fase avranno la possibilità di comprare i biglietti extra, allo stesso prezzo degli abbonati Classic. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Terza fase: vendita libera — La vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 24 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione.