Roma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma, dopo una settimana turbolenta e la sconfitta a tavolino col Verona, esordisce all’Olimpico contro la Juventus davanti a mille spettatori. Appuntamento domenica 27 settembre alle 20.45, quando la squadra di Fonseca scenderà in campo sotto gli occhi dei Friedkin, cercando di regalare a Francesco Totti la gioia della vittoria nel giorno del suo 44esimo compleanno. In campo la novità in difesa Kumbulla, mentre per l’attacco tutto lascia presagire l’impiego di Edin Dzeko dal primo minuto. I bianconeri potrebbero invece utilizzare Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo durante la settimana dopo 45 giorni.

Roma-Juventus: probabili formazioni

Rispetto alla formazione contro il Verona, Fonseca cambierà alcune pedine nella sua scacchiera, mantenendo però il 3-4-2-1. Mirante resta titolare, mentre la difesa a tre sarà composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla sulla sinistra. A centrocampo cambia poco (la presenza di Pellegrini è in bilico), con Karsdorp a destra, Diawara e Veretout centrali e Spinazzola a sinistra dopo l’ottima prestazione contro Juric. Trazione offensiva formata da Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All: Pirlo

Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Juventus sarà trasmessa dalle 2o.45 di domenica 27 settembre in diretta tv su Sky, nello specifico Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre l'opportunità di guardare alcune gare della Serie A.