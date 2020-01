La Roma perde 2-1 contro la Juventus il posticipo domenicale. Dopo il doppio vantaggio bianconero con Demiral e Ronaldo, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha reagito bene, mettendo in difficoltà i campioni d’inverno. Il gol che ha riaperto la partita è arrivato su calcio di rigore e porta la firma di Diego Perotti. Come riporta Opta Sport, il numero 8 giallorosso su 20 rigori calciati in carriera ne ha realizzati ben 18: un cecchino infallibile dagli 11 metri.