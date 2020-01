Meno di 24 ore a Roma-Juve, e non è mai un’attesa come le altre. I giallorossi, in ritiro a Trigoria come d’abitudine alla vigilia, si preparano a sfidare i campioni d’Italia in carica all’Olimpico. Il portiere romanista Pau Lopez ha dato la carica all’ambiente postando una foto sul suo profilo social. “Ci aspetta una grande partita. Daje Roma” il messaggio dello spagnolo. Dopo ritroverà da avversario Ronaldo, sfidato ai tempi dell’Espanyol.