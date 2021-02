Niente da fare per Dybala. L’argentino, ai box da diverse settimane per un problema al ginocchio, sarà costretto a saltare anche il big match contro la Roma di sabato prossimo. Per il rientro a pieno regime della Joya, riporta Sky Sport, bisognerà attendere ancora qualche giorno, circa una settimana. Mister Pirlo non potrà dunque contare su di lui, oltre che sullo squalificato Bentancur, per la sfida ai giallorossi.