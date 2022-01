Roma-Juventus, Mourinho perde anche El Shaarawy: neanche in panchina

Il numero 92 della Roma oggi non giocherà contro la squadra di Massimiliano Allegri

La Roma sfida la Juventus con un'assenza dell'ultimo minuto. Stephan El Shaarawy non è stato convocato e segue il match dalla tribuna. Il Faraone, che aveva recuperato dal Covid-19 giusto in tempo per esserci a San Siro contro il Milan di Pioli, è ancora una volta out ed arrivato all'Olimpico da solo a 20 minuti dall'inizio del match. Oltre a lui Mourinho deve fare a meno anche di Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini e Rick Karsdorp, assenti per un doppio giallo ricevuto nella gara di giovedì. Rimane ancora indisponibile Fuzato perché positivo al Covid.