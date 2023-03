Roma-Juventus, Marco Conidi canta “Mai sola mai” sotto la Curva Sud prima del match

Prepartita speciale allo Stadio Olimpico. Prima dell'inizio del match contro la Juventus, Marco Conidi si è esibito sotto la Curva Sud cantando il suo celebre brano Mai Sola Mai: "Questa non è stata e non sarà mai una partita come le altre. Bisogna tifare e cantare più delle altre partite e non lasciare la squadra mai sola mai", queste le parole del cantautore romano che ha caricato tutto lo stadio prima della sua performance.