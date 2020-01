Tanti spettatori d’eccezione in occasione del big match tra Roma e Juventus. Allo stadio Olimpico sono presenti il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Anche Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, è a Roma per seguire il match tra la Roma e i bianconeri di Maurizio Sarri.