Roma-Juventus, UFFICIALE: difesa a quattro, Florenzi terzino – LIVE

E’ la notte di Roma-Juventus. Dopo la sconfitta con il Torino i giallorossi vogliono rialzare la testa contro i rivali di sempre. Il tecnico Paulo Fonseca non cambia la formazione rispetto alla gara con i granata: confermata la difesa a quattro con Smalling e Mancini coppia centrale, a discapito di Cetin che siederà in panchina. Nel ruolo di terzino destro agirà Alessandro Florenzi, mentre a sinistra scenderà in campo dal primo minuto Kolarov. La linea mediana sarà presidiata dal duo Veretout–Diawara, con il tridente Zaniolo, Pellegrini e Perotti che si muoverà dietro l’unica punta Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Peres, Cristante, Under, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

A disp.: Pinsoglio, Buffon, de Ligt, De Sciglio, Danilo, Rugani, Emre Can, Douglas Costa; Pjaca Higuain, Bernardeschi.

All.: Maurizio Sarri.

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli, Fiorito

Quarto uomo: Giacomelli

VAR: Mazzoleni, Paganesi

CRONACA PREPARTITA

Ore 19.30 – I giocatori della Juventus scendono in campo per la ricognizione: fischi dei tifosi già arrivati all’Olimpico.

Ore 19.20 – La Roma è arrivata allo stadio.