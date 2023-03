Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Pellegrini. Torna Abraham

Questa sera la Roma tornerà in campo dopo la brutta sconfitta con la Cremonese. Mourinho ci sarà in panchina e si affida ai migliori a disposizione. Stringe i denti Pellegrini, e torna dal 1' Abraham. Davanti non può mancare Dybala. Wijnaldum va in panchina e al suo posto giocherà Matic. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. In difesa c'è il ritorno di Smalling dopo un turno di squalifica.