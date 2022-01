Roma-Juventus, le formazioni ufficiali di Mourinho e Allegri

Esordio dal primo minuto per l'esterno ex Arsenal. Con Abraham c'è il giovane Afena. El Shaarawy resta a sedere. A sinistra c'è Vina

La Roma torna per la prima volta all'Olimpico nel nuovo anno e con la capienza ridotta al 50%. Affronterà la Juventus per la 21esima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio del signor Massa è previsto alle 18.30. Mourinho schiera Cristante in difesa al posto dello squalificato Mancini davanti a Rui Patricio. Con lui Smalling e Ibanez. Nell'ormai solito 3-5-2, a centrocampo ecco l'esordio di Maitland-Niles sulla destra, che prende il posto di Karsdorp. In mezzo ci sono Veretout e Pellegrini. Vina confermato a sinistra. Mkhitaryan darà geometria ed equilibrio al reparto. In avanti Felix prende il posto di Zaniolo e affianca Abraham. Per la Juve rientra Chiellini ma è in panchina. C'e Rugani. Dal 1° ci sono Dybala e Chiesa.