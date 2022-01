Roma-Juventus, la moviola: ammoniti Ibanez e Cristante. Saltano il Cagliari

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus diretta da Massa

Alle 18.30 si sfidano Roma e Juventus allo stadio Olimpico . Gara valevole per la 21a giornata di Serie A 2021/2022. La direzione della gara è affidata al signor Massa di Imperia. Al Var ci sarà Di Paolo. Arbitro : Massa. Assistenti : Carbone e Peretti. Quarto Uomo : Giua. Var : Di Paolo. Avar : De Meo.

90' + 4' - Intervento di Szczesny a mano aperta in uscita su Abraham . Prende il pallone e non c'è calcio di rigore.

80' - Fallo di mano di De Ligt . Massa viene richiamato dal Var e assegna il calcio di rigore per la Roma. Doppio giallo per il centrale olandese che viene espulso .

53' - De Ligt ferma Felix in contropiede e viene ammonito. Dalla punizione nasce il 3-1 della Roma .

51' - Ammonito Ibanez , cartellino giallo pesante per il centrale brasiliano che salterà Roma-Cagliari.

50' - Ammonito Veretout per una trattenuta su Locatelli .

46' - Lamentele di Kean per un intervento di Smalling da dietro. Massa considera regolare l'intervento del centrale romanista.

43' - Contrasto a centrocampo tra Abraham e De Ligt . Resta a terra il difensore bianconero ma è tutto regolare per l'arbitro.

14' - La Roma protesta per un fallo di mano di De Ligt in area di rigore. Tiro di Pellegrini che finisce prima sul piede del centrale olandese e poi sul braccio dell'ex Ajax. Massa non fischia il calcio di rigore giudicandolo involontario.