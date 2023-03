Roma-Juventus, la moviola: ammonito Cristante. Espulso Kean per un calcio a Mancini

Roma-Juventus viene diretta dall'arbitro Maresca. I rapporti tra il fischietto di Napoli e Mourinho non sono ottimi. Lo scorso anno tantissime polemiche dopo il disastro in Roma-Milan. "Sto zitto altrimenti mi squalificano, è mancato il rispetto", queste le parole dello Special One a fine gara. Al VAR c'è Aureliano. Gli assistenti sono Carboni e Lo Cicero.