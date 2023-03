Roma-Juventus, la coreografia dell’Olimpico: lo stadio si colora di giallo e rosso

La Roma deve reagire dopo la brutta sconfitta di Cremona e contro la Juventus potrà contare sul supporto di un Olimpico, come sempre, tutto esaurito. Per l'occasione la società ha organizzato una bellissima coreografia. Quasi tutti i seggiolini dello stadio hanno una bandierina giallo o rossa che la gente ha alzato al cielo poco prima dell'inizio del match. Il risultato? Uno straordinario colpo d'occhio con l'impianto che si colora dei colori della Roma. Anche oggi sono presenti oltre 60.000 spettatori e si registra il 25esimo sold out, il 18esimo da inizio stagione. I tifosi ci sono come sempre e si aspettano i tre punti dopo la brusca frenata di martedì contro la Cremonese.