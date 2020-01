Roma-Juventus, il web bianconero: “Partita difficile, ma di importanza epocale. E Zaniolo è tanta roba”

“È una partita di importanza epocale”. Basterebbe questo per presentare Roma contro Juventus, gara che chiude il girone di andata e che disegna un punto di svolta per tutte e due le tifoserie: “Giocheremo sapendo già il risultato dell’Inter, ci sarà una pressione pazzesca, per questo non si deve sbagliare nulla”. All’Olimpico si crea il futuro, per il web bianconero il match contro i giallorossi è la prima tappa verso la felicità: “Nonostante tutto, lo scudetto è sempre uno degli obiettivi principali. Ma intanto diventiamo campioni d’inverno”.

Curiosità, timidi applausi e qualcosa di simile al rispetto per la Roma di Fonseca: “Tutto sommato non mi dispiace come giocano i giallorossi”. Pensieri sparsi che denotano un’attenzione particolare per una trasferta mai troppo semplice: “È una squadra che propone un calcio offensivo, a tratti anche bello da vedere. E poi hanno finalmente un allenatore che non parla a vanvera e fa pochi proclami“. Il pericolo, nemmeno a dirlo, è tutto concentrato nel reparto avanzato: “Il loro attacco è temibile, speriamo non si svegli Dzeko. E poi Zaniolo…”. Puntini che sospendono i timori ma non il giudizio per un calciatore che piace, e tanto, tra i tifosi juventini: “Questo ragazzo è tanta roba, non vorrei che si scatenasse contro di noi. E il prossimo anno portiamolo qui”.

Se i sogni di mercato possono attendere, la realtà punta gli occhi su una squadra che sta crescendo giornata dopo giornata: “Ripartiamo dal secondo tempo contro il Cagliari, se i ragazzi riescono a mettere in pratica quello che chiede Sarri, ci sarà da divertirsi”. Per ora, c’è chi si accontenta del risultato: “Stasera l’imperativo è vincere, solo così possiamo dimostrare per l’ennesima volta di essere i più forti“.