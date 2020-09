Roma-Juventus, i convocati di Fonseca: c’è Dzeko, torna Peres. Out Karsdorp

Sono 21 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di stasera contro la Juventus. C’è Dzeko, convocato già a Verona ma rimasto in panchina per 90′. Con i bianconeri tornerà in campo dal primo minuto. Torna Bruno Peres, escluso invece dalla lista per l’esordio in campionato: il brasiliano può subentrare a Santon, che sarà il titolare sulla destra. Ancora fuori Juan Jesus oltre a Fazio, Perotti, Zaniolo, Pastore, Olsen e Coric. Questo l’elenco:

Portieri: P. Lopez, Boer, Mirante

Difensori: Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez, Calafiori, Bruno Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, C. Perez, Antonucci, Kluivert