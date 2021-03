Roma-Juventus Femminile, le formazioni ufficiali: Bernauer dal 1′, Lazaro in attacco

Tutto pronto per la semifinale d’andata della Coppa Italia femminile. Dalle 12.30 si gioca Roma-Juventus: possibilità di riscatto per la squadra giallorossa di Betty Bavagnoli, reduce dalla sconfitta col Verona in campionato dopo sette vittorie consecutive. L’undici scelto per affrontare le temibili bianconere, prime in classifica, è quello con Ceasar in porta, Erzen, Swaby, Linari e Soffia in difesa, Giugliano e Bernauer in mediana, Thomas, Andressa e Serturini sulla trequarti e Paloma Lazaro unica punta.

Roma-Juventus Femminile, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Paloma Lazaro. All.: Bavagnoli.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig. All.: Guarino.