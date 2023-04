Roma-Juventus femminile, “insulti e sputi” ai bianconeri: la Figc apre un’indagine

La procura della federcalcio ha aperto un'indagine sugli episodi nel postgara del Tre Fontane, in cui un gruppo di tifosi giallorossi avrebbe insultato l'allenatore bianconero e le giocatrici

La Procura della Figc ha aperto un'indagine sugli episodi di Roma-Juventus femminile di ieri, gara disputata al Tre Fontane e vinta dalle giallorosse per 3-2. Come riporta 'Ansa', infatti, un gruppo di tifosi di casa avrebbe “riempito di sputi e insulti” Joe Montemurro, allenatore della Juve.“Il Procuratore Federale ha aperto questa mattina un’indagine per accertare eventuali condotte di rilevanza disciplinare sportiva", è stata già acquisita “la relazione degli ispettori presenti, oltre alle dichiarazioni” - si legge nell'agenzia - e “nelle prossime ore sono previste le audizioni dei tesserati coinvolti nei fatti”.