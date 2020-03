Roma-Juventus del 2011, dietro alla particolare esultanza di De Rossi c’è una promessa a Rocco Papaleo

A distanza di 9 anni finalmente Daniele De Rossi ha rivelato il motivo della sua particolare esultanza dopo il gol contro la Juventus nel dicembre 2011. In questi giorni di quarantena infatti molti personaggi dello spettacolo, per tenere compagnia alle persone dentro casa, stanno facendo diverse dirette sui vari social network. Questo pomeriggio Sarah Felberbaum, insieme al comico Massimiliano Bruno, su Instagram ha fatto rivelato un retroscena: qualche settimana prima della partita lei ed il centrocampista andarono a vedere a teatro uno spettacolo di Rocco Papaleo, che, durante l’esibizione, mise in scena “Il ballo della foca“. Così l’ex numero 16 giallorosso promise al comico che avrebbe riprodotto quella danza dopo un suo gol.