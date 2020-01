Juan Cuadrado ha parlato durante l’intervallo della partita tra Roma e Juventus. Ai microfoni di Sky Sport il colombiano ha detto: “Siamo partiti bene andando subito in vantaggio, ma dopo il secondo gol la Roma ci ha schiacciato nella nostra metà campo. Nel secondo tempo dovremo scendere in campo come abbiamo fatto ad inizio partita“. Al termine del primo tempo la Juventus conduce per 2-0 grazie ai gol di Demiral e Ronaldo.