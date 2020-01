La Juventus è partita questa sera da Torino per raggiungere la capitale. Domani alle 20.45 la squadra di Sarri sarà in campo all’Olimpico per affrontare la Roma. Questa sarà l’ultima giornata del girone d’andata. Nell’ultima sfida tra le due, i giallorossi sono riusciti a vincere 2-0 con gol di Florenzi e Dzeko.