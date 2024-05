Roma-Juventus, arbitra Colombo e Di Paolo al Var. Con lui il bilancio è positivo

La Roma è nel momento decisivo della sua stagione, per il presente ma soprattutto in vista del futuro. Stasera il Bayer Leverkusen, ma domenica la partita contro la Juventus, ancora all'Olimpico. Un altro big match insidiosissimo ma fondamentale per la qualificazione Champions. L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida contro la squadra di Allegri: dirigerà Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno invece Alassio e Preti, il IV Uomo Guida, il Var DiPaolo e l'AVar Dionisi. Sono solo quattro i precedenti con la Roma, tutti nell'ultimo anno: quattro partite con tre vittorie (l'ultima il 2-0 al Napoli di dicembre) e un pareggio. Bilancio in negativo invece per la Juve con Colombo: una vittoria con lo Spezia, poi due ko in questa stagione con Sassuolo e Lazio, nello 0-1 del 30 marzo all'Olimpico. In questa stazione il fischietto lombardo ha diretto anche il derby di Milano che pochi giorni fa ha assegnato lo scudetto all'Inter.