Roma-Juventus, ammonito Cristante: salterà il match col Sassuolo

Cristante non ci sarà domenica contro il Sassuolo. Il numero 4 è stato ammonito durante il match con la Juventus per un fallo su Rabiot e salterà per squalifica la sfida interna contro i neroverdi. Assenza pesante per Mourinho che non ha mai rinunciato all'ex Atalanta in stagione. Bryan giocherà giovedì contro la Real Sociedad per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.