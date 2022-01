Roma-Juventus, Allegri recupera Arthur: è tornato negativo al Covid

Il centrocampista brasiliano sarà a disposizione per il match dell'Olimpico

Allegri recupera Arthur in vista di Roma-Juventus. Il centrocampista brasiliano il 31 dicembre era risultato positivo al Covid-19 insieme al terzo portiere Pinsoglio. L'ex giocatore del Barcellona, come riporta il sito ufficiale bianconero, in queste ore ha però svolto un nuovo tampone che ha dato esito negativo. "Il giocatore - continua la nota - pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra questa sera presso il JTC". Arthur sarà a disposizione per il match contro il Napoli di domani e ovviamente per quello all'Olimpico di domenica sera contro la Roma.