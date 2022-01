Roma-Juve, Totti tifoso a sorpresa: è in tribuna all’Olimpico

L'ex capitano in Monte Mario per la partita dei giallorossi. E la sua presenza stavolta non era annunciata

All'Olimpico c'è un tifoso speciale. A sorpresa in tribuna Monte Mario per seguire Roma-Juve è arrivato Francesco Totti. Stavolta, diversamente dalla partita contro l'Inter, nessuno allo stadio si aspettava l'arrivo dell'ex capitano, in quell'occasione annunciato da uno sponsor. Totti si è accomodato quasi come un tifoso qualunque: quasi, perché gli sono bastati pochi secondi perché della sua presenza si accorgesse prima la tribuna e poi piano piano tutto lo stadio. Non è arrivata l'ovazione come in Roma-Inter perché non è stato inquadrato dai maxi-schermi ma solamente dalle telecamere di Dazn, ma "solo" gli applausi di chi l'ha visto arrivare e poi sedersi. La sua speranza, c'è da giurarci, è che vada diversamente rispetto all'ultima volta che ha visto la Roma dal vivo.