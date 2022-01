Roma-Juve, in tribuna anche il ct della Nazionale Mancini

Dopo Francesco Totti, un'altra presenza importante all'Olimpico

Dopo la presenza di FrancescoTotti questa sera in tribuna all'Olimpico, un altro profilo importante si vede seduto sui seggiolini più prestigiosi dello stadio per assistere alla partita: è il ct della Nazionale Roberto Mancini. Il mister però questa sera non vedrà scendere in campo due tra i nomi azzurri più chiacchierati dei giallorossi: Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy. I giocatori, che non hanno preso parte alla meravigliosa avventura degli Europei, neanche questa sera potranno far vedere la loro stoffa per una futura convocazione. Partono invece titolari Pellegrini e Cristante, due dei tre giocatori di José Mourinho che hanno contribuito alla nomina dell'Italia Campione d'Europa.