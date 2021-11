Roma-Juve, domani l’uscita dei biglietti. Il 2 dicembre la vendita libera

La sfida si disputerà nel fine settimana dell'8/9 gennaio, data e orario sono da confermare

Roma-Juventus è una delle partite più sentite dal tifo romanista. La sfida si disputerà nel fine settimana dell'8/9 gennaio - data e orario sono da confermare - ma i biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di mercoledì 1° dicembre. A partire da quel momento, gli abbonati per la stagione 2021/22, potranno esercitare il diritto di prevendita per l’acquisto di biglietti extra, con la garanzia del miglior prezzo. La vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di giovedì 2 dicembre 2021. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.