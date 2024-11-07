Mats Hummels in panchina, di nuovo. Nonostante l'assenza di Evan Ndicka, a detta di Ivan Juric unico ostacolo tra il tedesco a la prima maglia da titolare, il centrale ex Dortmund pare destinato a un'altra partita vista seduto tra le riserve al King Baudouin di Bruxelles. A riportarlo è 'Sky Sport', che rilancia appunto la notizia della probabile esclusione dall'undici iniziale nel match in casa dell'Union Saint-Gilloise. Al suo posto, vista l'indisponibilità di Ndicka ed Hermoso, giocherà addirittura Bryan Cristante con Mancini e Angelino a completare. Inoltre, Juric vorrebbe mettere in campo un turnover sostanzioso e avrebbe comunicato ad alcuni big della rosa che oggi alle 18.45 non giocheranno titolari dal momento che il campionato (domenica c'è il match col Bologna) è più importante dell'Europa League.