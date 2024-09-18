Sembra che l'esonero di Daniele De Rossi sia stata una decisione abbastanza improvvisa, presa senza grande programmazione, ma in realtà potrebbe non essere stato così. Ivan Juric, ormai a pochi minuti da diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, lo scorso lunedì era allo Stadio Tardini per assistere alla partita del Parma. Nulla di strano, se non fosse che la squadra affrontata da Pecchia era l'Udinese e la prossima partita della Roma sarà proprio contro i friulani. Coincidenza o il tecnico croato si stava già preparando per la sua nuova avventura?