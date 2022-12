Roma, Julio Sergio: “Rui Patricio portiere esperto. Bisogna centrare la Champions”

Che impressioni hai della Roma di Mourinho? “La Roma ha iniziato un nuovo ciclo con Mourinho, ha giocatori che hanno giocato in grandissime squadre come Dybala. Ci sono giocatori con qualità come Zaniolo, dico che servo tempo perché non possiamo pretendere tutto e subito solo perché hai vinto la Conference League. Ferguson è arrivato al Manchester United e non ha vinto nulla i primi anni, così come Klopp al Liverpool. La Roma deve tornare in Champions League e deve farlo con una certa regolarità, però serve tempo per fare tutto. La proprietà ha fatto un gran mercato, ha speso quello che poteva spendere. Il calcio non è matematica, non basta avere i giocatori migliori per vincere. Dobbiamo correggere quello che c’è da correggere”.