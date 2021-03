Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19 e già in isolamento

Juan Jesus positivo al Covid-19. È l’esito dell’ultimo giro di tamponi effettuato ieri tra i giocatori della Roma. Il brasiliano, poco prima della trasferta con la Fiorentina del 3 marzo, aveva saputo di essere stato a contatto con un positivo al Covid. E infatti era rientrato in anticipo dal ritiro in Toscana, mettendosi subito in isolamento, dove è rimasto in tutti questi giorni. A Trigoria non è più tornato e per questo non era neanche stato convocato contro il Genoa. Non un grande problema per Fonseca in vista dello Shakhtar Donetsk, visto che Jesus non è stato neanche inserito in lista Uefa. In stagione solo 10 presenze per poco più di 500′ in totale. Per la Roma è il quattordicesimo caso Covid in prima squadra da inizio pandemia.