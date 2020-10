Roma, José Boto in corsa per il ruolo di diesse. Contatti avviati con Friedkin

Spunta un nome nuovo per la dirigenza giallorossa. Secondo quanto riferisce TMW José Boto, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, sarebbe entrato nel mirino della Roma per quanto riguarda l’area mercato e scouting. La sua candidatura al momento è rimasta sotto traccia, ma in realtà ci sarebbero stati già alcuni incontri tra Boto e i Friedkin in giro per l’Europa, tra la Svizzera e l’Inghilterra. Un rapporto stretto che potrebbe consolidarsi ancor di più nei prossimi giorni, soprattutto grazie al modo di lavorare del dirigente portoghese. Una carriera infatti fondata sullo scoprire e lanciare talenti di livello mondiale, come fatto nell’esperienza allo Sporting Lisbona con i vari Oblak, Di Maria, David Luiz e Axel Witsel. Alla Roma José Boto ritroverebbe Paulo Fonseca, allenatore con cui ha già lavorato in Ucraina e con cui è riuscito ad avviare un progetto tecnico importante. Il rapporto con lo Shakhtar sarebbe al momento l’ostacolo maggiore nella trattativa, visto l’accordo triennale ancora in essere tra le parti.