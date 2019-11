Roma, Jesus guarda avanti: “Un giorno senza sorriso è un giorno perso” – FOTO

Non è un periodo semplice per Juan Jesus, che contro l’Istanbul Basaksehir non è stato neanche convocato da Paulo Fonseca. Il difensore brasiliano ha guardato ed esultato da casa per la vittoria dei suoi compagni in Turchia, nonostante un impiego ai minimi termini. Una sola partita da titolare, la prima stagione con il Genoa, poi solo spicci. Il centrale giallorosso, al centro di alcune voci di mercato, pensa positivo e guarda avanti: “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”, ha scritto Jesus su Instagram citando Charlie Chaplin.