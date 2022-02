Roma, Ivkovic: “Un nuovo inizio, non vedo l’ora di cominciare a giocare”

Il centrocampista croato classe 2006 proveniente dall'Hajduk Spalato è un nuovo giocatore della Roma

L'ufficialità del tesseramento del giovane Mate Ivkovic era stato annunciato dai canali ufficiali della Roma qualche settimana fa'. Il centrocampista croato classe 2006 proveniente dall'Hajduk Spalato ha commentato così il trasferimento nella capitale sui propri social: "Che dire... Felice ed onorato di firmare un contratto professionistico con la Roma. Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici, che mi hanno supportato fin dal primo giorno, e il mio agente, che ha svolto un lavoro magnifico per me. Voglio anche ringraziare l'Hajduk Spalato e tutti quelli che sono stati i miei compagni per 9 anni meravigliosi. Un nuovo inizio per me e non vedo l'ora di cominciare a giocare per questo grande club. Daje Roma!".