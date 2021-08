Roma isterica o di carattere? Social: “Carattere è pregio se testa resta lucida”

I giallorossi visti ieri sera contro il Betis hanno suscitato reazioni contrastanti

La Roma vista ieri sera contro il Betis ha mostrato una squadra sì con carattere ma incapace di gestire mentalmente tutti i 90' minuti. Nell'incontro disputato a Siviglia la formazione allenata da José Mourinho è stata evidentemente penalizzata dalla condotta dell'arbitro, non in grado di valutare in maniera imparziale ogni situazione di gioco, ma ciò non toglie che i giallorossi non hanno reagito con lucidità alle decisioni dell'arbitro. Ciò che ne è scaturito ha portato a tre espulsioni in campo: Pellegrini per proteste dopo l'assegnazione di un gol al Betis con fallo di mano, Mancini per doppio giallo e Karsdorp per rosso diretto. Esplusi anche lo stesso mister Mourinho, entrato in campo per protestare con l'arbitro dopo il gol ingiustamente dato al Betis e altri due collaboratori in panchina. La squadra ha perso i riferimenti, mostrando nervosismo e incapacità di gestione. La reazione, che i più confondono con "carattere", c'è stata e, da quello che emerge nei vari commenti sui social, il merito va dato proprio a Mourinho, capace di compattare il gruppo. Quel carattere, che andrebbe canalizzato e gestito, ha diviso i sostenitori della Roma.