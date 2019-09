La Roma di Fonseca farà il suo esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir giovedì alle ore 21 tra le mura amiche dell’Olimpico. Un match importante, che i tifosi giallorossi avranno la possibilità di vedere, oltre che su Sky, in chiaro sul canale TV8. Il collegamento pre-partita è previsto per le ore 20:30, con la possbilità di vivere i momenti di avvicinamento al fischio d’inizio.