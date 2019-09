Roma-Istanbul Basaksehir, le ultime sulla formazione: Spinazzola dal 1′ da terzino

Roma-Istanbul Basaksehir si avvicina: stasera alle 21 i giallorossi di mister Fonseca scenderanno sul campo dello stadio Olimpico per sfidare la formazione turca in occasione della prima giornata del Gruppo J di Europa League. Come annunciato dal tecnico portoghese, l’11 romanista avrà qualche cambiamento rispetto all’ultima gara di campionato Col Sassuolo. Leonardo Spinazzola ci sarà dal 1′: secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex Juventus giocherà nella sua consueta posizione di terzino sinistro e non in attacco come pronosticato sulla maggior parte dei quotidiani questa mattina.