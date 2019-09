Roma-Istanbul Basaksehir, la probabile formazione e dove vederla in tv

L’Europa sta per tornare a Roma. Le note che risuoneranno negli altoparlanti dello stadio Olimpico stavolta non saranno quelle dolci della Champions, quest’anno è tempo di Europa League. L’appuntamento è fissato per stasera alle 21, quando i giallorossi scenderanno in campo per sfidare l’Istanbul Basaksehir nella prima gara del Girone J. In vista delle tante sfide che aspettano i suoi ragazzi fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali, mister Fonseca darà spazio al turnover.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca lo ha detto ieri in conferenza: “Impossibile non pensare ai prossimi impegni“. Ecco perché il tecnico portoghese farà qualche cambio rispetto al match di domenica scorsa contro il Sassuolo. In difesa spazio alla coppia composta da Mancini e Fazio, con Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla mediana esordio per Diawara, schierato al fianco di Cristante. Zaniolo torna sulla trequarti dal 1′ insieme a Kluivert e Mkhitaryan. In avanti spazio al solito Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

DOVE VEDERE ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR

Roma-Istanbul Basaksehir verrà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 252. Il fischio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 21.00.

Roma-Istanbul Basaksehir verrà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 252. Il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle ore 21.00.

La diretta tv della partita sarà inoltre disponibile anche in chiaro su TV8, visibile sia sul digitale (canale 8) che sul satellite (canale 121). Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita su Sky Go, ma sarà possibile seguirla in streaming anche gratuitamente sul sito di TV8.