Non Dan o Ryan, ma Ed. In questo momento a pilotare la Roma (si spera) fuori dalle nubi nere in cui è finita ci sta pensando Ed Shipley. Il nuovo braccio destro dei Friedkin che si trova da alcune settimane nella capitale cercando di riportare un ordine che onestamente si fatica a trovare. Ma chi è Ed Shipley, un nome da cantante ma in realtà un appassionato di aviazione e pilota acrobatico esperto. Durante i suoi oltre 30 anni nei cieli, Ed ha guidato un Corsair da una portaerei ed è stato protagonista in un film vincitore di un premio Oscar (Dunkirk), fino a essere uno dei membri fondatori dell'Horsemen Flight Team, l'unica squadra acrobatica di formazione P-51 Mustang al mondo. A comporre lo schieramento di volo per i 100 anni dell'Areonautica italiana, oltre a Friedkin (pilota destro), c'erano appunto Jim Beasley Jr. e lo stesso Ed Shipley (pilota sinistro). Ok, ma il calcio cosa c'entra? In realtà poco o nulla, fino al suo sbarco a Roma avvenuto per la prima volta nel 2020 (ha accompagnato i Friedkin nel loro primo volo verso la capitale). Dan è un suo amico di vecchia data, e ha deciso di affidargli in questi giorni i rapporti con alcuni media e con le istituzioni. Shipley, 61 anni, era in tribuna durante le ultime partite della Roma ed è in continuo contatto con la proprietà.