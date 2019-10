E’ riuscito l’intervento al menisco per Amadou Diawara. Il centrocampista guienano, attraverso un post su instagram ha voluto rassicurare i tifosi allegando il seguente messaggio: “Ragazzi è andato tutto bene! Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto e sempre forza Roma”. Parole incoraggianti quelle dell’ex Bologna, che dovrebbe tornare in campo in meno di un mese.