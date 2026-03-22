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Roma, intervengono i Friedkin: la richiesta di Ryan a Gasp e alla squadra

Roma, intervengono i Friedkin: la richiesta di Ryan a Gasp e alla squadra - immagine 1
La proprietà ha mandato un segnale chiaro dopo la sconfitta contro il Bologna
Redazione

Il buio arrivato al 115’, quando Nicolò Cambiaghi ha spento ogni speranza della Roma in Europa League, è stato parzialmente cancellato da un protagonista inatteso: Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo, con il gol del pareggio contro la Juventus , ha impedito ai bianconeri di allungare, lasciando alla squadra di Gian Piero Gasperini un’opportunità in più per credere al quarto posto. Anche la proprietà continua a crederci. Due giorni fa, come riportato dal Corriere della Sera, Ryan Friedkin ha voluto mandare un messaggio chiaro: ritrovare la compattezza necessaria per non mollare il traguardo Champions, considerato ancora alla portata. Oggi, contro il Lecce, arriva il primo round di questo rush finale.

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