Fonseca: “Con Zaniolo nessun problema. Il clima poco sereno? Un problema solo dell’esterno” – LIVE

Alla vigilia di Roma-Inter parla Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso dopo aver saltato quella pre-Verona, alle 16.30 in conferenza stampa presenta la partita contro i nerazzurri di Antonio Conte. Dzeko e compagni vogliono una vittoria di prestigio dopo non aver mai ottenuto tre punti contro le squadre che la precedono in classifica, l’Inter invece è tornata a credere nel sogno scudetto.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

All’andata Inter-Roma ci fu una grande prestazione di Smalling. Ieri è tornato in gruppo, può tornare dal primo minuto o è presto?

Vediamo, si è allenato solo ieri con la squadra. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti, vedremo se sarà pronto o no.

Abbiamo assistito ai rimproveri a Zaniolo dopo il Verona. Si è un po’ esagerato forse? Si parla di un pallone perso che neanche ha generato un gol. Mancini ha commesso degli errori e nessuno si è permesso a fine partita di fare degli appunti, stessa cosa Veretout con Dybala… Questa vicenda poteva essere gestita in modo diverso?

Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema.

La Roma non ha mai battuto le quattro squadre che la precedono. È la conferma che si merita il quinto posto?

Dobbiamo vedere le singole partite. È vero che i numeri sono questi, non abbiamo vinto. Ma abbiamo fatto buone partite contro queste quattro squadre. Abbiamo creato, fatto buone partite. Non abbiamo vinto, ma siamo stati vicini a farlo.

La Roma vince tre partite consecutive ma si parla del malumore di Dzeko o del caso Zaniolo. Perché sembra da fuori che ci sia un clima poco sereno nella squadra? Percepisce preoccupazione in vista del futuro?

È una sensazione dell’esterno, qui non c’è nessun problema. La squadra è serena e in fiducia, magari i problemi sono all’esterno perché noi siamo tutti sereni.

Sul talento di Pellegrini nessuno discute, però non sembra al 100% dal punto di vista atletico. Partirà dall’inizio con l’Inter?

Sta bene fisicamente e mentalmente, domani giocherà.

Under e Kluivert si sono visti poco. È un discorso di schema o non è convinto delle prestazioni?

Non è una questione di schema, ma possiamo giocare in undici. La squadra sta bene e non voglio cambiare molto in questo momento. I due ragazzi si stanno allenando bene, quando abbiamo l’opportunità giocheranno.

