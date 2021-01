Fonseca: “Siamo motivati per l’Inter, ma allo scudetto non pensiamo. Spinazzola giocherà” – AUDIO – FOTO – VIDEO

La Roma non vuole smettere di sognare. Anzi, vuole crederci ancora di più. E per farlo deve vincere il big match con l’Inter, in programma domani alle 12.30 allo stadio Olimpico. Alla vigilia le parole del tecnico Paulo Fonseca nella consueta conferenza dalla sala stampa di Trigoria.

Una sfida tra due grandi squadre con un calcio differente, la collettività della Roma contro le individualità dell’Inter. Come ha preparato una sfida così insidiosa?

L’Inter ha grandi giocatori, ma non posso considerare solo quello. L’Inter è una grande squadra, con un’identità molto forte. E’ facile capire come giocano, ma è difficile fare contrastarli. Non ha solo individualità, è forte collettivamente. Però abbiamo preparato la partita pensando al collettivo dell’Inter e a situazioni individuali.

Spinazzola è reduce da un infortunio. Come sta? E’ pronto per giocare dal 1′?

Ha recuperato, sta bene e si è allenato in questi giorni. Giocherà domani.

A Crotone Cristante e Villar hanno fatto una grande partita. Domani, considerando le caratteristiche dell’Inter, accanto a Veretout su chi punterà?

Posso dire solo che giocheranno due tra Veretout, Villar e Cristante.

Ha detto che l’Inter è una delle due favorite per lo scudetto. Se la Roma dovesse vincere entrerebbe in questa lotta lotta?

Per noi è importante giocare per vincere la partita di domani, dopo penseremo alla Lazio. Adesso è giusto pensare solo alla prossima partita.

Domani ringrazierà Conte per aver detto no alla Roma?

Domani avremo la possibilità di parlare prima e dopo la partita, ma non penso che parleremo di questo.

Quali dettagli servono per battere l’Inter e smentire la statistica sugli scontri diretti?

Questo è un tipo di partita che si deciderà nei dettagli. Contro una squadra con la qualità dell’Inter non possiamo sbagliare, dobbiamo essere rigorosi difensivamente e avere la fiducia per cercare palla e spazi. Abbiamo lavorato su questi dettagli per non sbagliare.

Chi sceglierà tra Mirante e Pau Lopez?

Mirante non sta bene, si è allenato questi giorni ma ha sentito di nuovo un fastidio. Giocherà Pau Lopez.

Come sta Diawara? Perché non rientra nelle rotazioni?

Sta bene, si sta allenando. Sta meglio fisicamente, deve aspettare per la sua opportunità, ma ce l’avrà. E’ un grande professionista, si allena bene anche se non gioca. A breve avrà l’opportunità per giocare.

In questi giorni ha lavorato sulla testa dei giocatori?

Abbiamo lavorato come facciamo sempre con questo tipo di gare. E’ una partita in cui tutti sono molto motivati. Stiamo bene e la squadra ha fiducia e ambizione per poter giocare una buona partita contro una grande squadra.

Contro l’Inter quanto è importante non concedere la profondità?

E’ vero che l’Inter gioca molto con i due attaccanti e usa la profondità, ma tutti lo fanno in Italia. Questa è sempre una preoccupazione per la nostra squadra.

A Crotone ha cambiato e la squadra ha risposto alla grande. Sta cogliendo i frutti di questo turnover?

La squadra ha fiducia, è stato importante far giocare tutti. Ora dobbiamo gestire in questi mesi, tutti stanno bene fisicamente per affrontare queste partite, che saranno tante.

E’ il secondo big match in casa. Quanto le mancheranno i tifosi?

Molto, è una partita che crea un’atmosfera diversa. Avere i tifosi sarebbe stato importante, ma sentiamo sempre l’appoggio dei tifosi a Trigoria e quando arriviamo allo stadio. Era una partita importante per avere i nostri tifosi.

Senza Mirante, chi è il secondo portiere?

Fuzato. Sarà con noi domani.