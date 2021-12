Roma-Inter, striscione per Dzeko: “119 volte grazie Edin”

L'omaggio per il bosniaco che con la maglia giallorossa ha segnato appunto 119 gol in 260 presenze

Dzeko è tornato all'Olimpico. Questa volta, però, è dall'altra parte della barricata. Dopo i fischi che hanno riempito l'Olimpico alla lettura del suo nome tra i giocatori dell'Inter, una parte della tifoseria ha voluto ringraziare il bomber di Sarajevo per i suoi anni in giallorosso. In Tribuna Tevere, infatti, prima del fischio d'inizio è apparso uno striscione che recitava: "119 volte grazie Edin!". L'omaggio per il bosniaco che con la maglia giallorossa ha segnato appunto 119 gol in 260 presenze. Dzeko e la sua famiglia hanno sempre detto che Roma è casa loro e che non dimenticheranno i sei anni passati all'ombra del Colosseo. Nemmeno i tifosi dimenticheranno quanto Edin ha fatto per la Roma.