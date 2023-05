Roma-Inter, arbitra Maresca: l’anno scorso polemiche con Mourinho

Dopo la furibonda notte di Monza con lo sfogo nel post-partita di Mourinho, è arrivata la designazione arbitrale per la 34ª giornata di Serie A. Roma-Inter, in programma alle ore 18 di sabato, sarà diretta dall'arbitro Fabio Maresca. Bilancio positivo: 5 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 3 sconfitte. Il tecnico portoghese rischia di non essere in panchina dopo le pesanti accuse contro Chiffi. Sabato, se ci sarà, troverà una sua vecchia conoscenza. Mou la passata stagione si era scagliato contro Maresca nel post gara di Roma-Milan: "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi". Lo Special One lo aveva criticato anche dopo la rovinosa sconfitta ad inizio campionato con l'Udinese: "Sono una squadra furba, ha esperienza anche per condizionare l’arbitraggio". Al Var invece ci sarà Di Paolo. Precedenti non positivi col portoghese che dopo Napoli-Roma della passata stagione si infuriò davanti alle telecamere: " Il signor Di Paolo (al Var, ndr) e il signor Di Bello (l'arbitro, ndr) in alcuni momenti mi hanno fatto provare vergogna di essere lì". Anche in quel caso rischiò il deferimento.