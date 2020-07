Roma-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Altra gara casalinga per la Roma, reduce da nove punti ottenuti nelle ultime tre partite. Dopo il Verona, all’Olimpico arriva l’Inter, nuova seconda forza solitaria del campionato e a -6 dalla Juventus capolista. Si alza l’asticella per i giallorossi, comunque costretti a far bene per evitare il sorpasso del Milan che vorrebbe dire giocare i preliminari di Europa League. A cinque giornate dal termine i rossoneri sono a -4 dalla Roma, e tutto sembra ancora in discussione.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Fonseca non sa ancora se avrà a disposizione i vari Smalling, Fazio, Mirante e Santon, le cui condizioni saranno valutate a ridosso della sfida dell’Olimpico. Tra questi, comunque, solo il difensore inglese è in corsa per una maglia da titolare: in caso di recupero, l’ex Manchester United completerà il trio difensivo davanti a Pau Lopez assieme a Mancini e Ibanez. Viceversa, il suo posto sarà preso da Cristante o Kolarov, con il terzino serbo che verrebbe schierato sul centro-sinistra come successo nella gara col Verona.

Da questo ballottaggio dipende pure la titolarità di Diawara. Con il ritorno di Smalling o l’adattamento di Kolarov, sarà infatti Cristante ad agire a centrocampo con Veretout, mentre il guineano partirebbe dalla panchina. L’altro dubbio di Fonseca proviene dalla fascia destra, con Zappacosta favorito su Bruno Peres. Verso la conferma il tridente offensivo Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko, anche se Carles Perez spera di superare nelle gerarchie il numero sette, apparso sottotono nelle ultime partite.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro.

Roma-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky (a partire dalle 21) e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 251 del satellite, numero 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.