Non inizia nel migliore dei modi per l’Inter la trasferta in casa della Roma. Nel riscaldamento prepartita, infatti, Nicolò Barella è stato colpito da Romelu Lukaku con un pestone, ed è rimasto a terra spaventando i compagni e il suo allenatore Antonio Conte. Dopo la paura iniziale, il centrocampista nerazzurro si è rialzato ed è tornato negli spogliatoi senza problemi. Al fischio d’inizio è regolarmente in campo, pronto per la super sfida delle 12.30.